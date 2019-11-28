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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Durmisi çalımı

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayını işaret etmesinin ardından sol bek, stoper ve orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve resmi açıklama bile gelen yıldız futbolcunun transferi için girişimlerine başladı.
 
Ligde son olarak evinde Başakşehir'e karşı kaybeden ve 41 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçından itibaren her fırsatta ocak ayını işaret etmesi sonrası transfer çalışmalarına hız verildi.
 
Teknik heyet ile birlikte sıkı bir çalışma içerisine giren tecrübeli teknik adamın önceliği ise sol bek, stoper ve orta saha transferleri... Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcu için girişimlere başladı.
 
YENİ HEDEF DURMISI
 
Ocak ayında sol beki Nagatomo ile yollarını ayırmayı planlayan ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Riza Durmisi'nin transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Lazio'da kadroda düşünülmeyen Danimarkalı sol beki kiralamak için harekete geçti.
 
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
 
Yönetimin adı yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe ile anılan Durmisi için nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde Lazio'lu yetkililerle resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. 
 
F.BAHÇE'Yİ DUYURMUŞTU!
 
Durmisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin kulübüyle görüştüğünü belirtmişti. 
 
(Fotomaç)

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