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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Tuz koktu!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Galatasaray'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

3 Ocak 2023 Salı 23:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Tuz koktu!
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Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.

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