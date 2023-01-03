Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Tuz koktu!

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.