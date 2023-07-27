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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi

Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, yapılan paylaşımda, 'Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'dan satın alabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 00:15 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha göndermesi
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Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımında "Benimle Uğraşma" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferi için şu sözleri kullandı;

"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."

Fenerbahçeli Yöneticisi Selahattin Baki ise, Zimbru ile oynanan maçın ardından Zaha ile ilgili olarak, "Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti." sözlerini kullandı.

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