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Galatasaray'dan Fikret Orman'a cevap: Tam bir acizlik örneği

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

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Fikret Orman'ın TRT Spor'a "Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Sadece bu sezon değil, geçen seneki Galatasaray-Alanyaspor maçı da şampiyonu belirlemişti. Hakemlik faciası yaşandı. Ümit Öztürk'ün yönetimi faciaydı. Bu sene de Rize-Galatasaray ve Beşiktaş-Galatasaray maçları var" şeklinde açıklamasına Galatasaray'dan yanıt gecikmedi.

"TAM BİR ACİZLİK ÖRNEĞİDİR"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay paylaşımında "Şampiyonluk yarışını kaybettikten sonra rakibini tebrik etmek yerine çamur atmaya kalkmak tam bir acizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

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