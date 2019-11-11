Galatasaray'dan Florin Andone açıklaması: Sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi
Galatasaray, Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında ise gerilme ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.