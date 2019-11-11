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Galatasaray'dan Florin Andone açıklaması: Sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi

Galatasaray, Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında ise gerilme ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

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Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.”

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