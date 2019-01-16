Galatasaray'dan Florin Andone yoklaması
Galatasaray, adı Riekerink döneminde de gündeme gelen Brighton'un golcüsü Andone ile ilgileniyor
Galatasaray, hedeflediği 2 forvet transferi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte ismi gündeme gelen son oyuncu Florin Andone oldu.
Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki golcü, 2016'da Cordoba forması giydiği zaman da Aslan'ın listesine girmişti.
O dönem takımın başında olan Riekerink'in alınmasını istediği Rumen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. G.Saray'ın Premier Lig'de forma giyen Andone için Ada'da ön araştırma yaptığı ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.
Brighton'ın bonservisine 6 milyon euro verdiği Andone bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 2 gol kaydetti. (Sabah)
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