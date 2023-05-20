Galatasaray'dan forvet hattına hamle: Artem Dovbyk

Forvet mevkisine transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan yıldız oyuncu için menajeriyle görüşme yapacak...

Bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalara başlayan Aslan hücum hattı için Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i gündemine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolları ayırmayı hedefleyen Galatasaray, Dnipro'da oynayan 25 yaşındaki golcü ile ilgili detaylı araştırmalara başladı. Sarı-Kırmızılı yetkililer, futbolcunun menajeriyle de önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen golcü oyuncunun ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak cazip bir teklif sonrasında kararını değiştirebileceği belirtildi.