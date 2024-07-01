Geçen sezon ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e yollayan ve sonrasında sağ bek bölgesinde sorun yaşayan Galatasaray, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı-Kırmızılılar, Boey'i transfer ettiği Fransız temsilcisi Rennes ile yine masaya oturacak. Cim-Bom, bu kez Lorenz Assignon ve Guela Doue için teklif yapacak. 24 yaşındaki Fransalı Assignon, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ülke basınında çıkan haberlere göre; Aslan, Guela Doue için Rennes'e 8 milyon euro bonservis teklif edecek. 21 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Leipzig ve Roma da ilgileniyor.

ZAHA VE BOEY DEVREYE GİRECEK

Cim-Bom, bugün iki oyuncu için de resmi görüşmelere başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuya da onay verdi. Rennes ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Guela Doue de gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Cim-Bom, bonservisiyle oyuncuyu alamazsa kiralama formülünü de Fransa ekibine sunacak. Sarı-Kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldızı Zaha ve eski Rennesli Sacha Boey'i bu transferde oyuncuyu ikna edebilmek için kullanabilir. Assignon, bu sezon 36 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Doue ise 35 karşılaşmada 4 gol pası verdi.