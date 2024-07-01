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Spor

Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray dümeni Fransa'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip, Sağ bek transferi için Rennes ile yine masaya oturacak. Galatasaray, Lorenz Assignon ve Guela Doue için teklif yapacak. İşte detaylar...

Akşam1 Temmuz 2024 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Fransa çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi
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Geçen sezon ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e yollayan ve sonrasında sağ bek bölgesinde sorun yaşayan Galatasaray, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı-Kırmızılılar, Boey'i transfer ettiği Fransız temsilcisi Rennes ile yine masaya oturacak. Cim-Bom, bu kez Lorenz Assignon ve Guela Doue için teklif yapacak. 24 yaşındaki Fransalı Assignon, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ülke basınında çıkan haberlere göre; Aslan, Guela Doue için Rennes'e 8 milyon euro bonservis teklif edecek. 21 yaşındaki oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Leipzig ve Roma da ilgileniyor.

ZAHA VE BOEY DEVREYE GİRECEK

Cim-Bom, bugün iki oyuncu için de resmi görüşmelere başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuya da onay verdi. Rennes ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Guela Doue de gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Cim-Bom, bonservisiyle oyuncuyu alamazsa kiralama formülünü de Fransa ekibine sunacak. Sarı-Kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldızı Zaha ve eski Rennesli Sacha Boey'i bu transferde oyuncuyu ikna edebilmek için kullanabilir. Assignon, bu sezon 36 maçta 3 gol, 4 asistle oynadı. Doue ise 35 karşılaşmada 4 gol pası verdi.

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