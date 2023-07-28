Galatasaray'dan Fred harekatı!

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Fred, kendisine talip olan Fulham ve Galatasaray ile görüşmelerde bulundu. Haberde, Brezilyalı oyuncunun 48 saat içinde Galatasaray ile önemli bir toplantı yapacağı kaydedildi.

4 TAKIM TALİP

Öte yandan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Fred'e, biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den 2, Arabistan'dan 1 ve İngiltere'den Fulham ekipleri talip olmuş durumda.

GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United'da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.