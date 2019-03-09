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Galatasaray'dan futbolculara 54 milyonluk ödeme

Galatasaray'da oyuncuların Ocak ve Şubat aylarına ait alacaklarına karşılık banka hesaplarına yaklaşık 54 milyon TL yatırıldı. Bu olumlu gelişme, zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı takımın moralini yükseltti.

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Galatasaray'da maaş krizi yaşandığını ve oyunculara 2019 yılında hiç ödeme yapılmadı ortaya çıkmıştı.
 
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın uğraşları sonucunda futbolcuların hesaplarına 9 milyon Euro (yaklaşık 54 milyon TL) yatırıldı. Ocak ve Şubat ayı maaşlarını alan oyuncular, Antalyapor maçı öncesi morallendi ve Florya'da yüzler gülmeye başladı. Başkan Mustafa Cengiz'in direktifiyle sarı-kırmızılı yetkililer, sezon sonuna kadar takıma yönelik ödemeleri aksatmayacak. Mart ayı sonunda da UEFA'ya borçsuzluk kağıdı yollanacak.
 
BÜTÇE 50 MİLYONUN ALTINA ÇEKİLECEK
 
Geçen sezon 65 milyon Euro sınırında olan takım bütçesine uyan Galatasaray'da iki transfer dönemi sonunda maaş toplamı 55 milyon Euro'ya indirildi. 2.950 milyon Euro garanti ücret ile en fazla kazanan yerli olan Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona erecek. Lisans çıkarılmayan ancak 1 milyon 75 bin Euro almaya devam eden Eren Derdiyok'un kulüple ilişkisi kesilecek. Böylece, devre arasındakine benzer bir transfer operasyonunu yaz döneminde planlayan teknik heyet, takım bütçesini 50 milyon Euro'nun aşağısına çekecek.
 
BORÇ-ALACAK FARKI 1.2 MILYAR TL
 
Yaklaşan Genel Kurul öncesi Galatasaray'ın 2018 yılı mali bilançosu raporlar halinde üyelere gönderildi. 2017'de 1 milyar 163 milyon TL olan sarı-kırmızılı kulübün borçalacak farkı, 2018 yılında 1 milyar 265 milyon TL olarak açıklandı. Raporda kur 3.7'den 5.2'ye yükselmesine rağmen dolar bazında borçalacak farkının 308 milyondan bir yıl içinde 240 milyon dolara indiği vurgulandı. Galatasaray'ın 2017'de 1 milyar 60 milyon TL olan net kredi borcu ise 2018 yılı sonunda 1 milyar 281 milyon TL. Bu kredi borcunun yüzde 71'i TL.
 
(Sabah)
 

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