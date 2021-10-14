İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2021 Perşembe / 8 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,1539
  • EURO
    10,6503
  • ALTIN
    529.74
  • BIST100
    1414.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği
Spor

Galatasaray'dan Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği

Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas da katıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:46
ABONE OL

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen İmza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, Galatasaray Dijital AŞ yönetim kurulu üyeleri Hande Ocak Başev ve Elif Uzuner ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak katıldı.

İmzalanan protokolle eğitim ve spor alanında iş birliği yapılacağı ve üniversitede kayıtlı öğrencilerden lisanslı sporcu olanlara sporcu öğrenci bursu sağlanacağı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.