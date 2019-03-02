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Galatasaray'dan galibiyet yemini

“Göztepe’de top sekmeyen sulu sahada maça çıktık. Ankara deplasmanına rakiplerimizi çıkarmadılar, bizi kupada oynattılar. Şimdi de akşam maçı vermedikleri Erzurum’da 19.00’da oynayacağız. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.”

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Zirve yarışında Başakşehir’le çekişen G.Saray, yarın Erzurum’da 19.00’da oynanacak karşılaşmanın saatinin değiştirilmesini istemişti. Teknik Direktör Fatih Terim, “Biz futbolcu sağlığını düşündüğümüz için bu değişikliği talep ediyoruz. Saat 13.30 veya 16.00’da oynanırsa hava sıcaklığı önemli oranda fark ediyor” demişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, ev sahibi Erzurumspor ve yayıncı kuruluşun bunu istemediğini belirterek talebi reddetti.

BAŞKA ŞEHİRLERE ALINDI

Futbolcularıyla toplantı yapan Fatih Terim, “Göztepe deplasmanında sudan top sekmeyen sahada maça çıktık. Başakşehir ve Beşiktaş’ın Ankaragücü deplasmanlarını başka şehirlere aldılar. Bizi Türkiye Kupası’nda Ankara’da sahaya çıkardılar. Şimdi de yazdan beri akşam saatlerinde maç oynatmadıkları Erzurum deplasmanına bizi 19.00’da çıkaracaklar. Siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bizi durduramayacaklar. Kazanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

TEK TEK İLGİLENDİ

Sarı-Kırmızılı futbolcular galibiyet yemini ederken, G.Saray’ın sahaya ekstra motivasyonla çıkması bekleniyor. Yarın Başakşehir de saat 16.00’da Yeni Malatya deplasmanına çıkacak. Burada hangi netice alınırsa alınsın Galatasaray’ın kazanmaktan başka çaresi yok. Şu anda iki takım arasında 6 puan fark bulunuyor. Başakşehir’in olası bir kaybında Aslan kazanırsa fark 3 veya 4’e düşecek. Ancak Başakşehir kazanırsa CimBom, farkı 6’da tutmak için sahada olacak.

(Aksam)

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