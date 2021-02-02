İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1571
  • EURO
    8,6158
  • ALTIN
    424.899
  • BIST100
    1511.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'e yapılan iki koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını ve oyuncunun öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

02 Şubat 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:01
ABONE OL

Galatasaray, 21 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören yeni transferi Gedson Fernandes'in Kovid-19'la ilgili son test ve muayene sonuçlarının negatif olduğunu ve taburcu edildiğini açıkladı.

Gedson Fernandes’in sağlık durumu hakkında sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.