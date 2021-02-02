02 Şubat 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 15:01

Galatasaray, 21 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören yeni transferi Gedson Fernandes'in Kovid-19'la ilgili son test ve muayene sonuçlarının negatif olduğunu ve taburcu edildiğini açıkladı.

Gedson Fernandes’in sağlık durumu hakkında sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."