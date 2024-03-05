İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6146
  • EURO
    34,3954
  • ALTIN
    2163.11
  • BIST100
    8860.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan genç yıldız harekatı! Belçika Ligi'nin gözdesi için dünya devleriyle yarışacak
Spor

Galatasaray'dan genç yıldız harekatı! Belçika Ligi'nin gözdesi için dünya devleriyle yarışacak

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Belçika'nın Genk takımında forma giyen genç orta saha Bilal El Khannouss'u transfer etmek için girişimde bulunacağı belirtildi.

5 Mart 2024 Salı 19:22 - Güncelleme:
Galatasaray'dan genç yıldız harekatı! Belçika Ligi'nin gözdesi için dünya devleriyle yarışacak
ABONE OL

Sky Sports'da yer alan habere göre; Genk'in 19 yaşındaki yıldızı, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haberde; Alman kulüplerinin yanı sıra Bilal El Khannouss'a Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsilya'nın da ilgisinin olduğu ifade edilirken oyuncunun tercihinin Almanya'da oynamak olduğuna yer verildi.

"DE BRUYNE VE BELLINGHAM GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kariyeri hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bilal El Khannouss, "Bundesliga'da oynamak ilgimi çekiyor. Oraya giden oyuncular kendilerini çok geliştiriyor. Ben de Kevin De Bruyne ve Jude Bellingham gibi olmak istiyorum." ifadeler kullanmıştı.

GENK'İN İSTEĞİ YÜKSEK

Öte yandan haberde, Genk'in yıldız oyuncusunu kaybetmek istemediği ve transfer olması durumunda 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Genk formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.