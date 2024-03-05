Sky Sports'da yer alan habere göre; Genk'in 19 yaşındaki yıldızı, Leipzig, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Haberde; Alman kulüplerinin yanı sıra Bilal El Khannouss'a Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsilya'nın da ilgisinin olduğu ifade edilirken oyuncunun tercihinin Almanya'da oynamak olduğuna yer verildi.

"DE BRUYNE VE BELLINGHAM GİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kariyeri hakkında daha önce açıklamalarda bulunan Bilal El Khannouss, "Bundesliga'da oynamak ilgimi çekiyor. Oraya giden oyuncular kendilerini çok geliştiriyor. Ben de Kevin De Bruyne ve Jude Bellingham gibi olmak istiyorum." ifadeler kullanmıştı.

GENK'İN İSTEĞİ YÜKSEK

Öte yandan haberde, Genk'in yıldız oyuncusunu kaybetmek istemediği ve transfer olması durumunda 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Genk formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.