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Spor

Galatasaray'dan Gıovanni Simeone hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hamlelerini yapmaya başlıyor. Napoli forması giyen Gıovanni Simeone'nin sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Gıovanni Simeone hamlesi
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Gelecek sezon planlamasını yapan Galatasaray yönetimi, transfer için düğmeye bastı. Gomis'in ayrılma ihtimaline karşı forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar soluğu İtalya'da aldı.

LİSTENİN BAŞINDA GIOVANNI SIMEONE VAR

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan G.Saray'ın listesinin başında , Giovanni Simeone ismi yer alıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'de kiralık olarak forma giyen Arjantinli oyuncuyla kısa süre önce ilk teması kurmuştu. Bonservisi Verona'da bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Napoli'de kalmazsa sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı ortaya çıktı.

28 GOL

Cimbom'un teklifine olumlu yaklaşan Tangocu'nun 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Arjantinli golcü oyuncu bu sezon 30 maçta Napoli formasıyla 30 maçta görev aldı. 27 yaşındaki forvet 8 gol katkısı sağladı.

PAZARLIK BAŞLIYOR

Simeone'nin bonservisini elinde bulunduran Verona ise Seria A'da düşme hattında bulunuyor. Napoli, Verona ile anlaşmazsa devreye girecek G.Saray, pazarlıklara başlayacak. (Sabah)

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