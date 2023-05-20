Galatasaray'dan Gıovanni Simeone hamlesi

Gelecek sezon planlamasını yapan Galatasaray yönetimi, transfer için düğmeye bastı. Gomis'in ayrılma ihtimaline karşı forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar soluğu İtalya'da aldı.
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan G.Saray'ın listesinin başında , Giovanni Simeone ismi yer alıyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Napoli'de kiralık olarak forma giyen Arjantinli oyuncuyla kısa süre önce ilk teması kurmuştu. Bonservisi Verona'da bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, Napoli'de kalmazsa sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı ortaya çıktı.
Cimbom'un teklifine olumlu yaklaşan Tangocu'nun 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Arjantinli golcü oyuncu bu sezon 30 maçta Napoli formasıyla 30 maçta görev aldı. 27 yaşındaki forvet 8 gol katkısı sağladı.
Simeone'nin bonservisini elinde bulunduran Verona ise Seria A'da düşme hattında bulunuyor. Napoli, Verona ile anlaşmazsa devreye girecek G.Saray, pazarlıklara başlayacak. (Sabah)