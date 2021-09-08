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Spor

Galatasaray'dan Gustavo Assunçao sürprizi

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekiz takımı Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao, sarı kırmızılı takımla 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşma sağladı.

8 Eylül 2021 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 12:18
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Galatasaray 6 numara için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao forması giyen 21 yaşındaki ön libero Gustavo Assunçao, Galatasaray'ın twitter hesabını takibe aldı. Assunçao'nun, sarı kırmızılı takımla 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bugün 23:59'da sona erecek transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın bir transfer daha açıklaması bekleniyor.

Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

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