Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif
CALCİOMERCATO’DA yer alan habere göre; G.Saray, Hakan Çalhanoğlu için Milan’a 6 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.
AKŞAM
İtalyan ekibi, bu teklifi düşük bulduğu için kabul etmedi. Milan, devre arasında da milli futbolcuyu satabilir.
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