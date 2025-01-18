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Spor

Galatasaray'dan hakem açıklaması! Cihan Aydın ve Jan Boterberg'e sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yaptığı paylaşımla maçın orta ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Galatasaray'dan hakem açıklaması! Cihan Aydın ve Jan Boterberg'e sert tepki
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Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

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