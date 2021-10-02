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Spor

Galatasaray'dan hakem kararı

Galatasaray, yapmış olduğu açıklamada hakem performanslarıyla ilgili istatistikleri sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 22:13 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:13
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Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi.

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