G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Çok üzgünüz."

Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, mağlubiyetin ardından hakem kararları ve zemin ile ilgili konuştu: "Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm maçlar böyle oldu. Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık. Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Avrupa'da çok önemli bir maç oynuyoruz. 3 gün sonra oynuyoruz. Pazar günü oynayabilirdik bu maçı erken saatlerde. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık ama ister istemez bir yorgunluk oluyor.

'VAR' NİYE VAR!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi: "2 tane net penaltımız verilmedi. 81'de Barış Alper'e yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman 'VAR' niye var, kaldırsınlar. İstediğimiz performansı gösteremedik ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi."

KENDİMİZ ÖLDÜRDÜK

İlk yarıda etkili bir oyun oynayan Ziyech, "İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları kendimiz öldürdük. Değerlendirseydik maç bizim için kolaylaşabilirdi. Seçimlerimizi daha iyi yapmak ve fırsatları değerlendirmek zorundayız" dedi.

ÇOK YAZIK OLDU

Sarı kırmızılıların 36 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens üzgün olduklarını belirterek "Kolay değil böyle bir maçtan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybettik. Çok yazık oldu. Devam etmemiz gerekiyor. Yaptıklarımız yeterli değildi. Onların da iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY YORGUNDU

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Galatasaray yorgun. Bunun en yakın şahidi biziz. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Bu takımı ben kurdum. Sonuçta G.Saray bizim rakibimiz değil. Bizi yense kimse bir şey demeyecekti. Kazanarak ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Galatasaray'a saygı duyuyoruz."