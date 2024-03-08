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Spor

Galatasaray'dan hakeme tepki!

Galatasaray, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada maçın hakemi Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

8 Mart 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Galatasaray'dan hakeme tepki!
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Galatasaray, Rizespor ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, 22. dakikada yerde kaldı. Galatasaray, bu pozisyonda faul bekledi.

Hakem Bahattin Şimşek, topu Rizespor'a verdi. Galatasaraylı Mauro Icardi, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray, bu pozisyonun ardından, "Torreira'ya yapılan çok sert müdahalenin ardından önce Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriliyor, ardından Icardi'ye sarı kart gösteriliyor." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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