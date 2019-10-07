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Galatasaray'dan Henry Onyekuru hamlesi

Monaco’da forma şansı bulmakta zorlanan Henry Onyekuru için Galatasaray haberleri her geçen gün artıyor. Son olarak Nijerya basınında çıkan habere göre genç yıldız ocak ayında Galatasaray’a kiralanabilir.

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Monaco'nun yaz transfer döneminde Everton'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, bu sezona istediği gibi başlayamamış ve 4 maçta yalnızca 160 dakika süre alabilmişti. Yıldız ismin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a geri döneceğine yönelik iddialar her geçen gün artıyor.
 
22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun ülkesi Nijerya'da yayım yapan SCORE Nigeria adlı internet sitesi de bugün okuyucularıyla paylaştığı haberinde hafta sonu Montpellier maçının da kadrosuna alınmayan Onyekuru'nun Ocak ayında kiralık olarak Cim Bom'a gelme ihtimalinin bulunduğunu yazdı. Yetenekli futbolcu, önceki sezon Sarı Kırmızılılar'ın lig ve kupa şampiyonluğuna 16 gol, 6 asistle katkıda bulunmuştu.
 
(Fanatik)
 
 

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