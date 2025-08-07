İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6791
  • EURO
    47,6526
  • ALTIN
    4430.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi! 1+1 yıllık teklif
Spor

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi! 1+1 yıllık teklif

Orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için resmi temasa hazırlanıyor. İngiliz basını, kontratının bitimine 1 yıl kalan tecrübeli oyuncunun satış listesine konduğunu yazarken, sarı-kırmızılıların 1+1 yıllık bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Akşam7 Ağustos 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi! 1+1 yıllık teklif
ABONE OL

Osimhen transferi sonrası kaleci takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer hamlelerin de planlaması yapılıyor. Okan Buruk'un talebi üzerine orta sahaya bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için temaslarda bulunacak. Uzun süredir Cim-Bom'la anılan Gündoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Manchester City'de kalmak istediğini dile getirmişti.

The Athletic ise Premier Lig devi ile 1 yıllık kontratı kalan tecrübeli oyuncunun satış listesine koyulduğunu yazdı. Haberde; Nico O'Reilly, Mateo Kovacic, Claudio Echeverri ve Oscar Bobb gibi isimlerle birlikte İlkay'a gelecek tekliflerin de değerlendirileceği vurgulandı. İngiliz basınındaki diğer kaynaklara göre; Cim-Bom, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlıyor. İlkay, takımından yeni kontrat teklifi almış değil. Galatasaray, bu süreci yakından takip ediyor ve Gündoğan'ı önümüzdeki sezon ve sonrası için kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuya yapılacak olan teklifin 1+1 yıllık olması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.