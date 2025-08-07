Osimhen transferi sonrası kaleci takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da diğer hamlelerin de planlaması yapılıyor. Okan Buruk'un talebi üzerine orta sahaya bir isim arayan Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için temaslarda bulunacak. Uzun süredir Cim-Bom'la anılan Gündoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Manchester City'de kalmak istediğini dile getirmişti.

The Athletic ise Premier Lig devi ile 1 yıllık kontratı kalan tecrübeli oyuncunun satış listesine koyulduğunu yazdı. Haberde; Nico O'Reilly, Mateo Kovacic, Claudio Echeverri ve Oscar Bobb gibi isimlerle birlikte İlkay'a gelecek tekliflerin de değerlendirileceği vurgulandı. İngiliz basınındaki diğer kaynaklara göre; Cim-Bom, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için bir teklif hazırlıyor. İlkay, takımından yeni kontrat teklifi almış değil. Galatasaray, bu süreci yakından takip ediyor ve Gündoğan'ı önümüzdeki sezon ve sonrası için kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuya yapılacak olan teklifin 1+1 yıllık olması bekleniyor.