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Spor

Galatasaray'dan Işıl Alben'e yeni görev

Sarı-kırmızılı ekip, eski oyuncusu Işıl Alben'in Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

18 Temmuz 2023 Salı 23:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Işıl Alben'e yeni görev
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı genel koordinatörlüğü görevine Işıl Alben'i getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu sonunda profesyonel basketbol oyunculuk kariyerini noktalayan efsane basketbolcu, Galatasaray'daki serüvenine kulübümüzün idari kadrosunda devam edecek. Işıl Alben'e, Galatasaray'daki yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

IŞIL ALBEN KİMDİR ?

Işıl Alben 22 Şubat 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Milli basketbolcu 1.72 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 2014 yılında Euroleague şampiyonu olan ilk Türk takım olan Galatasaray'ın kaptanıydı.

  • Galatasaray Kadın Basketbol
  • Işıl Alben
  • Genel Koordinatörlük

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