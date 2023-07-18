Galatasaray'dan Işıl Alben'e yeni görev

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı genel koordinatörlüğü görevine Işıl Alben'i getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu sonunda profesyonel basketbol oyunculuk kariyerini noktalayan efsane basketbolcu, Galatasaray'daki serüvenine kulübümüzün idari kadrosunda devam edecek. Işıl Alben'e, Galatasaray'daki yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

IŞIL ALBEN KİMDİR ?

Işıl Alben 22 Şubat 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Milli basketbolcu 1.72 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 2014 yılında Euroleague şampiyonu olan ilk Türk takım olan Galatasaray'ın kaptanıydı.