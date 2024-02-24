İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2024 Cumartesi / 15 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan istifa çağrısı! ''Tarihin en kötü TFF Başkanı'nın istifasını bekliyoruz''
Spor

Galatasaray'dan istifa çağrısı! ''Tarihin en kötü TFF Başkanı'nın istifasını bekliyoruz''

Galatasaray, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na istifa çağrısında bulundu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 23:18 - Güncelleme:
Galatasaray'dan istifa çağrısı! ''Tarihin en kötü TFF Başkanı'nın istifasını bekliyoruz''
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."

Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,

Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN

OLAN,

Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,

Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.