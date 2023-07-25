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Spor

Galatasaray'dan Jo Wilson'a davet

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurduğu videosunda yer alan Sky Sport muhabiri Jo Wilson'ı Türkiye'ye davet etti.

AA25 Temmuz 2023 Salı 01:03 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Jo Wilson'a davet
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Sarı kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Jo Wilson'a düzgün telaffuzu nedeniyle teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz." sözleri kullanıldı.

Sky Sports ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray kulübünden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.

İşte o paylaşım:

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