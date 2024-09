Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmelerinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

Sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabından Mourinho için söylenen The Special One'a gönderme olarak Okan Buruk'un görseliyile The winner one" paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar bu göndermeyi birçok kez paylaştı.