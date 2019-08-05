Galatasaray'dan KAP'a borç açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."