26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan KAP'a borç açıklaması

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

İranlı Bakan: ABD'nin yaptırımları insanlığa karşı suçtur

İranlı Bakan: ABD'nin yaptırımları insanlığa karşı suçtur

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Nükleer reaktörlerde kullanılıyor: Denizli'de ele geçirildi

Rusya duyurdu: Başarıyla test edildi

Rusya duyurdu: Başarıyla test edildi

4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbettiler

4 ayda yaklaşık 250 bin TL gasbettiler

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA