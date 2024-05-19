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Spor

Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!

Galatasaray, derbi öncesi yaşanan gerginliğin ardından açıklama paylaştı.

19 Mayıs 2024 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."

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