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Spor

Galatasaray'dan Kayserispor maçı öncesi şut çalışması

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kayserispor maçı öncesi şut çalışması
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, ayak tenisinin ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, daha sonra maç için Kayseri'ye hareket edecek.

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