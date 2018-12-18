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Galatasaray'dan Kenny Lala sürprizi

Devre arası 2 forvet-1 stoper takviyesi planlayan Galatasaray'ı sağ bek transferinde de haraketli günler bekliyor.

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Devre arası 2 forvet-1 stoper takviyesi planlayan Galatasaray'ı sağ bek transferinde de haraketli günler bekliyor.

İşte detaylar...

Linnes'in sezon sonu bitecek sözleşmesi 3 yıl uzuyor. Norveçli sağ bekle 1.3 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

Flamengo'nun yeni teknik direktörü Abel Braga, Fluminense'de çalıştığı Mariano'nun transferinde ısrarcı. Galatasaray, 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki satmaya hazır.

KENNY LALA SÜRPRİZİ

Fransız ekibi Strasbourg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenny Lala gündeme geldi. 3 gol-4 asistle Ligue 1'de iyi bir sezon geçiren Lala'nın maç kasetleri izleniyor.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 27 yaşındaki Kenny Lala'nın sözleşmesinin bitecek olması dikkat çekiyor. Lala, 2017'de Lens'ten bedelsiz olarak gelmişti.

(Sabah)

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