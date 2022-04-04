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Spor

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Omar Elabellaoui, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in durumları hakkında açıklama yapıldı.

4 Nisan 2022 Pazartesi 19:21 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 19:21
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Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı.

Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi.

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