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Spor

Galatasaray'dan Kerem Demirbay harekatı

Galatasaray, yıldız oyuncu Kerem Demirbay için takımı Bayer Leverkusen'e transfer teklifinde bulundu

10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kerem Demirbay harekatı
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Galatasaray, orta saha transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takım, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay için Alman ekibine ilk teklifini yaptı.

CEVAP BEKLENİYOR

Galatasaray, Bayer Leverkusen'den gelecek yanıta göre bu transferde rotasını belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibinin yüksek bir talepte bulunması durumunda orta saha için alternatif isimlere yönelecek.

BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇTİ

Galatasaray'ın teklif yaptığı Kerem Demirbay'ın adı daha önce de Beşiktaş ile anılmıştı.

YERLİ STATÜSÜNDE

Türkiye'nin U-19, U20 ve U-21 Milli Takım'larında forma giymesine rağmen A Takım olarak Almanya'yı seçen Kerem, sadece 2 maça çıkabilmişti. Deneyimli oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 6M€

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Kerem Demirbay'ın Bayer Leverkusen ile sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

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