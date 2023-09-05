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Spor

Galatasaray'dan Kerem-Zaha açıklaması

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfired Zaha arasında tartışma çıktığı ve Sergio Oliviera'nın takım içinde sorun yarattığı yönündeki iddialarla ilgili hukuki sürecin başladığını açıkladı.

5 Eylül 2023 Salı 13:03 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kerem-Zaha açıklaması
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Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu ile Wilfired Zaha'nın kavga ettiği, Sergio Oliveira'nın iste takımda problem yarattı yönündeki iddialar üzerine hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki iddiaları nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı ve RTÜK'e şikayette bulunulduğu belirtildi

Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, Beyaz TV'nin sarı-kırmızılı tüm organizasyonlara girişinin yasaklandığı vurgulandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli "Derin Futbol" programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır."

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