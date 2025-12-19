İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Galatasaray'dan kontrollü başlangıç! 3 puan tek golle geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında erken golle öne geçip oyunu kontrol etti. Maç 1-0 sona ererken Cim-Bom, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

19 Aralık 2025 Cuma 08:45
Galatasaray'dan kontrollü başlangıç! 3 puan tek golle geldi
Galatasaray'da savunmanın göbeğinde genç Arda, on numarada ise Gökdeniz başladı. Ahmed Kutucu da solda formayı kaptı.

Sarı-Kırmızılılar konsantrasyon seviyesi yüksek bir şekilde maça girdi. Sane çok etkiliydi ve atakları yönlendiren isimdi. 22'de Ahmed Kutucu çalışkanlığını golle süsleyip taraftarı selamladı, 30 saniye sonra attığı gol ise iptal oldu. Aslan yüksek viteste değildi ama Başakşehir rakibini zorlayamadı. Deplasman ekibi, 29'da Shomurodov ile net fırsatı kaçırdı. Okan Buruk 46'da Sane, Abdülkerim, İlkay gibi kilit isimleri çıkardı ama Barış, Davinson, Torreira gibi oyuncular girdi. 'As parçalar'ın dönüşümü yaşandı. Başakşehir 2. devre biraz daha risk aldı ama Aslan hızlı ataklarla geldi, Icardi biraz savurgandı. 55'ten sonra Şehir çok etkiliydi, Arda ve Davinson kritik müdahaleler yaptı. Evinde topu rakibe bırakan Cim-Bom son bölümde çok zorlandı. Savunma ile skoru koruyan Aslan, 3 puanla başladı.

