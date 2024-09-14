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Spor

Galatasaray'dan Kostic açıklaması!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı sebebiyle sarı kırmızılı takımın vazgeçtiği iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Eylül 2024 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kostic açıklaması!
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı sebebiyle sarı kırmızılı takımın vazgeçtiği iddia edilen Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ile ilgili konuştu.

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Kostic'le ilgili bilgim yok. Bize gelen en ufak bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili ise İnce, "Icardi pazartesi günü dönecek ve burada çalışacak. Ziyech için süre vermiyorum." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, transfer döneminde Sırp golcüyü Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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