Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın bulantı, kusma, ishal şikayetleri ve gıda zehirlenmesi yaşaması nedeniyle kafilede yer almadığı belirtildi.

UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmedi.

Öte yandan sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımla birlikte İsviçre'ye götürülmeyen bir diğer isim oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." denildi.