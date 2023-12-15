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Spor

Galatasaray'dan kötü haber! Sérgio Oliveira sakatlandı

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncunun göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtildi. İşte detaylar...

IHA15 Aralık 2023 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kötü haber! Sérgio Oliveira sakatlandı
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Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" denildi.

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