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Spor

Galatasaray'dan kupa kararı!

Galatasaray yönetimi hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisinde kupa kaldırmayı istemiyor.

Fanatik17 Mayıs 2024 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Galatasaray'dan kupa kararı!
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Sarı kırmızılı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem şampiyonluk kupası hem de Süper Kupa için bir talepte bulunmadı. Yönetim, iki kupa için de RAMS Park'ta özel bir tören yapmayı planlıyor.

SÜPER KUPA

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki final maçına U19 takımı ile çıkmış, Galatasaray yarıda kalan maçı 1-0 önde bitirmişti. TFF kararı ile Galatasaray 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

KADINLARIN KUPASI TALEP EDİLDİ

Galatasaray yönetimi pazar gecesi için sadece TFF'den şampiyon olan kadınların kupasını istedi. Kadın takımı maça gelecek, taraftarın önünde kupasını havaya kaldıracak.

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