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Spor

Galatasaray'dan Leo Dubois'e ayrılık izni çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar iyi bir teklif gelmesi halinde Leo Dubois'e transfer izni verecek.

Fanatik1 Temmuz 2023 Cumartesi 12:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Leo Dubois'e ayrılık izni çıktı
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Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

Sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerine Fransa veya İtalya'da devam etmek istediğini kulübe bildiren Leo Dubois'ya vize çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde 29 yaşındaki sağ bekin transferine izin verecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki yeni sezon hazırlıklarına ilk gün itibarıyla katılan ve oldukça sıkı bir çalışma temposuna giren Dubois'yı İtalya'dan Sassuolo, Atalanta ve Fiorentina'nın, Fransa'dan da Lille, Nice ve Monaco'nun takip ettiği belirtiliyor.

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