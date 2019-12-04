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Galatasaray'dan Liverpool ile Shaqiri pazarlığı

Fatih Terim’in raporu sonrası devre arası operasyonu için kolları sıvayan Galatasaray’ın Liverpool’da forma giyen Shaqiri için harekete geçtiği belirtiliyor.

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Devre arasında kadroda çok önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri yükseliyor... İngiliz basını, Sarı- Kırmızılılar'ın Liverpool formasını giyen İsviçreli futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığını öne sürüyor.
 
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
 
Haberde, geçirdiği ağır sakatlık sonrası Liverpool'da gözden düşen Shaqiri'nin kiralanması için Galatasaray yönetiminin İngilizler'le pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.
 
LİGDE 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ
 
2023 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.
 
2012'DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ!
 
G.Saray yine Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunun devre arasında Shaqiri'yi istemiş, hatta KAP'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitiren Bayern olmuştu. Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Shaqiri, Terim'in gözdesi.
 
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Xherdan Shaqiri'nin en önemli oyuncularından biri olduğunu söylerken Ada basını ise Galatasaray'ı adres göstermiş oldu. Alman hoca, "Xherdan Shaqiri bizim için çok, çok önemli bir oyuncu, burada geleceği var. Sezonun en önemli bölümleri geliyor, onu yüzde 100 hazır olarak sahada göreceksiniz. Sakatlıktan sonra kondisyonunu toparlaması gerekiyordu" sözlerini kullanmıştı
 
Takvim
 

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