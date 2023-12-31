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Spor

Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

Fanatik31 Aralık 2023 Pazar 12:13 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya 2 yıllık yeni sözleşme
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Galatasaray ile Lucas Torreira arasında nikah tazelemek üzere geri sayım başladı.

Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Uruguaylı ön libero, yıllık 2 milyon 750 bin Euro'ya imza atmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla mükemmel bir kimya yakalayan ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Torreira'nın, yönetimden zamlı yeni kontrat talebinde bulunduğu öğrenildi.

2026'ya kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun senelik ücretinin, tıpkı Davinson Sanchez'inki gibi 3.2 milyon Euro seviyesine çekilmesi ve sözleşmenin 2028'e uzatılması gündemde.

Galatasaray forması altında şu ana kadar 58 maçta sahaya çıkan Torreira, 2 asist yaptı.

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