Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, maçı henüz başında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda sarı lacivert renklerinin de yer alması dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM
HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ���� pic.twitter.com/Jlxq5kJPRQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024
Öte yandan Galatasaray'ın yaptığı bir başka paylaşımda ise, "FARK VAR" notu düşüldü.
�� FARK VAR! ��#BJKvGS pic.twitter.com/0OO3GijV0i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024
Beşiktaş hatıяası! ��#BJKvGS pic.twitter.com/SarE69skib— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024