Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, maçı henüz başında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda sarı lacivert renklerinin de yer alması dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ���� pic.twitter.com/Jlxq5kJPRQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024

Öte yandan Galatasaray'ın yaptığı bir başka paylaşımda ise, "FARK VAR" notu düşüldü.