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Spor

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

3 Mart 2024 Pazar 21:27 - Güncelleme:
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!
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Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, maçı henüz başında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda sarı lacivert renklerinin de yer alması dikkat çekti.

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Öte yandan Galatasaray'ın yaptığı bir başka paylaşımda ise, "FARK VAR" notu düşüldü.

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