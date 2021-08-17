Galatasaray'dan Marcao ve Kerem açıklaması

Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması mücadelenin önüne geçmişti. Sarı-Kırmızılılardan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı olayla ilgili açıklamalar yaptı.
"Yüzde 99 karar bugün çıkar" diyen Ünlü'nün açıklamaları şöyle:
"Dün geceki olaydan sonra başkan ve Fatih Terim bir araya geldi. Bu işin mağduru Kerem'dir. Teknik heyet, sadece bu olayla ilgili değil, geneliyle ilgili bir rapor hazırlıyor. %99 bugün karar çıkacaktır, çıkması da lazım. Böyle şeyler gecikmez."