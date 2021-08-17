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Spor

Galatasaray'dan Marcao ve Kerem açıklaması

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı olayla ilgili açıklamalar yaptı.

17 Ağustos 2021 Salı 12:07 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:07
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Süper Lig'de yeni sezona Giresunspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması mücadelenin önüne geçmişti. Sarı-Kırmızılılardan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı olayla ilgili açıklamalar yaptı.

"Yüzde 99 karar bugün çıkar" diyen Ünlü'nün açıklamaları şöyle:

"Dün geceki olaydan sonra başkan ve Fatih Terim bir araya geldi. Bu işin mağduru Kerem'dir. Teknik heyet, sadece bu olayla ilgili değil, geneliyle ilgili bir rapor hazırlıyor. %99 bugün karar çıkacaktır, çıkması da lazım. Böyle şeyler gecikmez."

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