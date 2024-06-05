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Spor

Galatasaray'dan Martial atağı!

Gelecek sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan Galatasaray, transfer için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Anthnoy Martial'i kadrosuna katmak istiyor.

5 Haziran 2024 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Martial atağı!
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.

ESPN'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, İngiliz devinden ayrılan Fransız forvet Anthony Martial ile ilgileniyor.

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.

G.SARAY İKNA EDECEK

Habere göre; sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.

Manchester United, geçtiğimiz günlerde Raphael Varane ve Brandon Williams ile birlikte tecrübeli forvetin de takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra La Liga, Bundesliga ve ABD ekiplerinin ilgilendiği ifade edildi.

Anthony Martial, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon MANU'da sadece 13 maçta forma giydi. İngiliz devinde toplamda 317 maça çıkan yıldız santrfor, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

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