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Spor

Galatasaray'dan Mateusz Lis için 1,5 milyon euroluk teklif

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'ın kalecisi Mateusz Lis'e ligde zor günler geçiren Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 14:33
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Son 12 maçında sadece 1 galibiyet alıp, üst üste 4 karşılaşmadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı kulübün Polonyalı file bekçisi için İzmir temsilcisinin kapısını çaldığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin kaleci Lis için siyah-beyazlılara 1.5 milyon euro teklif ettiği, Altay yönetiminin ise sezon sonunda vermek şartıyla 24 yaşındaki kaleci için 2.5 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Altay, sezon başında Polonya ekibi Wisla Krakow'dan 900 bin euroya Mateusz Lis'i kadrosuna dahil ederek transferde en yüksek bonservis ücretini Polonyalı eldiven için ödedi. Kaleci Lis, Altay'ın 1 puan kopardığı Galatasaray deplasmanında 6 kurtarış yaparak dikkat çekti. Sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Lis, son olarak İzmir'de 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından tribünlerden alkış topladı.

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