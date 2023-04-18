Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Mauro Icardi, Alanyaspor'a attığı golden sonra topsuz alanda sahada adalesinde ağrı hissetti.

Soyunma odasında yapılan kontroller sonrasında kalan 7 hafta düşünülerek riske girilmedi ve değişiklik kararı verildi.

Arjantinli oyuncu, devre arasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı." denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1392 dakika süre alan Arjantinli yıldız golcü, 13 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.