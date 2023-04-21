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Spor

Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

AA21 Nisan 2023 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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