İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3282
  • EURO
    49,2065
  • ALTIN
    5570.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?
Spor

Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile yeni sözleşme konusunda görüşme yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Icardi'nin takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek.

HABER MERKEZİ14 Kasım 2025 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Yola devam edilecek mi?
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da, özellikle ilk iki sezonda takımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için kararını verdi.

KALMAK İSTİYOR

Sakatlığını yeni atlatan ve formunu yeniden kazanmaya çalışan Arjantinli futbolcu, kulüpte kalmak istiyor.

YOLA DEVAM

Sky Sports Almanya'nın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin takımda kalmasına karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIĞA İZİN YOK

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol kaydederken 22 asist yaptı. Arjantinli yıldız, kulüp ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferleri yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.