Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da, özellikle ilk iki sezonda takımın şampiyonluklarında önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için kararını verdi.

KALMAK İSTİYOR

Sakatlığını yeni atlatan ve formunu yeniden kazanmaya çalışan Arjantinli futbolcu, kulüpte kalmak istiyor.

YOLA DEVAM

Sky Sports Almanya'nın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin takımda kalmasına karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIĞA İZİN YOK

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray formasıyla 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol kaydederken 22 asist yaptı. Arjantinli yıldız, kulüp ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferleri yaşadı.