Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye unutulmaz karşılama

Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle transferi rötar yapan Mauro Icardi için Galatasaray'da heyecanlı bekleyiş söz konusu.

ÖZEL ICARDI TİŞÖRTLERİ BASTIRILDI

PSG ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'ye yıllık 10 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme imzalatacak. 9 numaralı formayı Arjantinli yıldıza ayıran yönetim, GS Store mağazalarında satılacak özel Icardi tişörtleri bastırdı.

TARAFTARLAR HAVALİMANINA AKIN EDECEK

Kulüp profesyonelleri, İcardi'nin transfer duyurusu için özel klip hazırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da havalimanına akın edecek. Tecrübeli golcüyü İstanbul'a gelişinde rekor sayıda binlerce kişinin karşılamasına kesin gözüyle bakılıyor.

HAFTA BAŞINDA NETLEŞECEK

Wanda Nara'nın omurilikle ilgili test sonuçları pazartesi günü belli olacak. Icardi'nin gelişi de hafta başında netleşecek.

Icardi, geçen sezon 24 karşılaşmada ağlara 22 gol yolladı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli yıldız, alınan 21 puana direkt katkı sağlamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.